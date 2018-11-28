حاكم الشارقة يحصل على زمالة «ريبا» البريطانية الفخرية

المصدر: الشارقة - البيان

حصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الزمالة الفخرية المرموقة للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا) تقديراً لجهود سموه ومساهماته المثمرة في تطوير التصميم والعمارة وإيجاد بيئة مبتكرة من البناء المستدام.

ومن المقرر أن تعقد مراسم تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة في احتفال كبير في العاصمة البريطانية لندن خلال فبراير المقبل.

وتمنح الزمالة الفخرية لريبا سنوياً لأشخاص ليسوا مهندسين معماريين لكنهم ساهموا بشكل خاص بالنهوض بمختلف أشكال العمارة وإيجاد بيئة مستدامة للأجيال.

وتأسس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا) للنهوض بالعمارة بموجب ميثاق ملكي منح في عام 1837 وآخر تكميلي في 1971 وهو عبارة عن هيئة عالمية للعضوية المهنية تخدم أعضاءها والمجتمع من أجل توفير مبان وأماكن أفضل لمجتمعات أقوى وبيئة مستدامة.

وقال بيتر جاكسون المستشار الهندسي بمكتب سمو الحاكم عضو مؤسس في فرع المعهد البريطاني الملكي للمهندسين المعماريين (ريبا) في الخليج إن صاحب السمو حاكم الشارقة لديه العديد من المساهمات في تطوير الهندسة المعمارية وعمل على صياغة وتشكيل عمارة الشارقة التي منحتها شكلاً منفرداً من خلال شغفه الخاص بالتصميم الإبداعي والعمارة الإسلامية.

وأضاف إن صاحب السمو حاكم الشارقة ينخرط عن كثب في التخطيط والهندسة المعمارية للإمارة في العديد من مباني الإمارة الراقية مما منح الشارقة هويتها الفريدة والمتميزة في العالم العربي والإسلامي.. إضافة إلى دور سموه البارز في الحفاظ على التراث المعماري التقليدي الرفيع والمباني التاريخية والحضرية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أصدر في عام 2009 المرسوم الأميري الذي أنشأ فرع «ريبا» في الخليج تحت رعاية الجامعة الأميركية في الشارقة تقديراً للمساهمة المهمة التي يقدمها «ريبا» لتحسين التعليم المهني وتعزيز الجودة المعمارية.