«صحة» تحتفي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» باليوم الوطني الـ47 للدولة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» الدكتور جاريث غودير، ونائب الرئيس التنفيذي وراشد سيف القبيسي والموظفين بالشركة ومنشآتها الصحية، حيث قدمت إدارة المراسم والعلاقات العامة وقسم الموسيقى في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عروضاً مختلفة، وشهدت الاحتفالية مشاركة الأسر المنتجة من الاتحاد النسائي العام. وتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات لإضفاء الجو الاحتفالي ومشاركة الجمهور في هذه المناسبة الوطنية الغالية.