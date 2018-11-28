تعاون بين «طرق دبي» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» في البحوث

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تهدف إلى تحديد أطر التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، منها المنح الدراسية والتدريب المتخصّص والبحوث والدراسات والفعاليات العامة. وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، فيما وقّعها عن الكلية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأعرب يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، عن بالغ سروره لتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع صرح علمي وأكاديمي في الدولة، وهي كلية محمد بن راشد للإدارة الحومية التي تستمر في رفد القطاعات الحكومية بالمعرفة والمعلومات المهمة والحيوية في مجال الإدارة الحكومية، من خلال تقديمها خدمات مبتكرة ومميّزة للمتعاملين من جميع الدوائر الرسمية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «منذ تأسيسها، برزت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جهةً أكاديمية رائدة تسهم بشكل فعلي في رفع مستوى العمل المؤسسي والحكومي، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تحفيز التعاون وتوحيد الجهود فيما بين المؤسسات والجهات، للارتقاء برأس المال البشري، ونشر المعرفة وصقل المهارات، وإعداد أجيال من القيادات المتميزة في شتى المجالات، ما يشكّل أرضية لإيجاد مستقبل مستدام ».