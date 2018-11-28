شرطة الفجيرة تحتفي بالمناسبة الوطنية

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات بمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الحيل بالفجيرة، حضره اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد دكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو نائب مدير عام العمليات الشرطية، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي.

وأكد اللواء الكعبي قائد عام الشرطة: «أهمية هذه المناسبة في تاريخ دولة الإمارات التي تخلد ذكرى الآباء المؤسسين والإنجازات التي تحققت في مسيرة الاتحاد وبناء الدولة والتقدم الذي وصلت إليه في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرض الوطن والتطور الكبير الذي وصلت إليه وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

وألقى العقيد دكتور سعيد محمد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية كلمة بمناسبة اليوم الوطني عبر خلالها عن مشاعر الفرح والبهجة التي تغمر قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات بمناسبة مرور 47 عاماً منذ إعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.