فتح باب الانضمام إلى فريق أبحاث مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء الدورة الـ 4 من برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، والذي يتيح للطلبة الإماراتيين في السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة في تخصصات العلوم والهندسة، فرصة الانضمام إلى فريق أبحاث مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» والمشاركة في مشروعات بحثية حول الكوكب الأحمر تحت إشراف نخبة من خبراء المركز وخبراء في عدد من مراكز أبحاث علوم الفضاء في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية خلال صيف 2019.

قادة الغد

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «نعمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية في صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء بما يخدم التطلعات الطموحة للوصول إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها كمركز عالمي لعلوم وصناعة الفضاء.

حيث تركز «مئوية الإمارات 2071» في جانب كبير منها على علوم المستقبل وتطويرها في مجالات الابتكار والفضاء والهندسة والطب، وغيرها، كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في الاقتصاد الوطني».

وأضاف الشيباني: «يأتي إطلاق النسخة الرابعة من برنامج أبحاث علوم الفضاء لطلبة الجامعات بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في دوراته الماضية، حيث لمسنا شغف الطلبة بالمشاركة في أبحاث الفضاء ورغبتهم بأن يكونوا جزءاً من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومشاريع الفضاء المستقبلية».

مسبار الأمل

ودعا الشيباني الطلاب الجامعيين ممن لديهم شغف بعلوم الفضاء بتقديم طلبهم للانضمام للبرنامج والاستفادة من فرصة المشاركة في إجراء الأبحاث حول كوكب المريخ وفهم خصائص التغيرات المناخية وكيفية تحليل البيانات للوصول إلى نتائج علمية تحت إشراف خبراء مختصين.

مشيراً إلى أن إحدى الطالبات المنتسبات للبرنامج العام الماضي شاركت كعضو في فريق البحث العلمي لمهمة «مايفن» التابعة لوكالة ناسا التي تدرس العوامل الخارجية المسببة في تآكل الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

شراكات عالمية

ومن جانبه قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: «تنطلق دورة هذا العام بزخم قوي وشراكات عالمية مرموقة وذلك في إطار شراكاتنا الاستراتيجية مع عدد من أبرز مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية».

وأوضح شرف أن المتدرب سيتلقى أوجه الدعم والتوجيهات اللازمة كافة لاستكمال البحث، الذي سينشر في مؤتمرات أو معارض أو منتديات أو مجلات علمية عالمية متخصصة في علوم الفضاء في وقت لاحق.

مبادرة

يندرج برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين كمبادرة من ضمن مبادرات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء التنفيذ والإشراف على مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل للفضاء كافة في 2020. وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.