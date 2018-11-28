بلدية دبي تحصد جائزة دولية في الإدارة الذكية لنواتج الحفريات

المصدر: دبي - البيان

حصدت بلدية دبي جائزة الحُكّام المميزة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة الأفكار البريطانية عن فكرة «الإدارة الذكية لنواتج الحفريات».

وقال المهندس عبد الله الشيزاوي، مدير إدارة رقابة البناء في بلدية دبي: «إن البلدية توجت بالمركز الأول، ليرتفع عدد الجوائز والاعتمادات العالمية إلى 3 اعتمادات بعد أن نالت ذات الفكرة شهادة مصادقة الابتكار من معهد الابتكار العالمي GInI، وفازت بالمركز الأول في جائزة الأفكار العربية في الفئة المالية».

وأوضح الشيزاوي أن مبادرة «الإدارة الذكية لرمال الحفريات» التي أطلقتها بلدية دبي عام 2014 حققت مزيداً من النجاح والتميز في جميع الجوانب البيئية والاقتصادية والمجتمعية، وأثبتت فعاليتها في دفع عجلة البناء وتخفيض كلفة البناء.

وقال الشيزاوي: «نجحنا في إعادة تدوير رمال الحفريات في عام 2017 بنسبة 97% من خلال الاستغلال الأمثل لرمال الحفريات، وإعادة تدويرها لتلبية متطلبات، وحاجة العملاء من رمال الدفان بأقصر مسافة ممكنة بين المواقع الإنشائية، والموازنة بين العرض والطلب من موقع قيد الإنشاء فائض منه الرمال إلى موقع قيد الإنشاء يحتاج إلى رمال للدفان مستخدمين أحدث التقنيات والتكنولوجيا الداعمة، لأداء مهامنا بكفاءة وفاعلية مما ساهم في تقليل كلفة النقل، وكلفة تنفيذ مرحلة الحفريات».

وساهمت مبادرة بلدية دبي في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تخفيض البصمة الكربونية الناتجة عن حركة الشاحنات بمقدار 10 آلاف طن من CO2 أي ما يعادل زراعة عدد 1.8 مليون شجرة، واختزال المسافات المقطوعة للشاحنات بما يقارب 280 مليون كيلومتر، كما ساهمت بترشيد النفقات على حكومة دبي بمقدار 150 مليون درهم من خلال تلبية احتياجات المشاريع الإنشائية، ومشاريع البنية التحتية للدوائر الحكومية في إمارة دبي من رمال الدفان مجاناً، وبأقل وقت وجهد ممكن.

وفيما يختص بالاستدامة المجتمعية، فإنّ المبادرة جاءت لإسعاد المواطنين ومساعدتهم في بناء مساكنهم الخاصة، وذلك من خلال توريد الرمال إلى مشاريع مساكنهم الخاصة مجاناً بكمية تقدر بـ 3 ملايين متر مربع وبتوفير للتكاليف بمقدار 30 مليون درهم.