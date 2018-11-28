حميد النعيمي: الاحتفال باليوم الوطني يرسّخ معاني الاتحاد في نفوس أجيالنا

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، احتفال أكاديمية عجمان باليوم الوطني الـ 47 للدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: «أن الاحتفال باليوم الوطني كل عام يعد مناسبة لتجديد الولاء للقيادة والحفاظ على ميراث الآباء المؤسسين لدولتنا، وترسيخ معاني الاتحاد في نفوس أجيالنا الحالية من الطلبة والطالبات التي تنعم بثماره وخيراته، ما يحفزهم على التمسك بالاتحاد خياراً وحيداً لا بديل عنه».

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالفعاليات التي سلطت الضوء على إنجازات الدولة وحضارتها وثقافتها وتراثها ونهضتها، مؤكداً أن أبناء الوطن من الطلاب والطالبات وعلى مختلف مراحلهم الدراسية يعتزون ويفخرون بما حققته الدولة من تقدم ورقي حضاري في الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعمرانية.

وقال سموه: «إن هذه الإنجازات تنبع من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحرصهم الدائم على تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعب الإمارات».

تفاعل

ونوه سموه بتفاعل الطلاب والطالبات والأطفال مع هذه المناسبة الوطنية الخالدة، ما يؤكد عمقها ومكانتها في نفوسهم، مؤكداً أن هذه الاحتفالات التي تقيمها المدارس الحكومية والخاصة تعبر عن مدى فرحة أبنائنا وبناتنا بذكرى تأسيس الإمارات.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الأكاديمية وطلابها وطالباتها والعاملين بها في تنظيم الاحتفالات باليوم الوطني بشكل متجدد ومتنوع وأفكار حديثة ومتطورة.

ترابط

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن التجربة الاتحادية التي انطلقت في الثاني من ديسمبر عام 1971 وأسست اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد عمق الترابط بين أبناء الدولة، وتعزز من توحيد الصف خلف قيادة هذا الاتحاد الشامخ.

وتقدمت إدارة الأكاديمية والهيئة التدريسية بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة للدولة، متمنين لها موفور الصحة والسعادة، سائلين العلي القدير أن يديم عليها وعلى شعب الإمارات نعمه، وأن يسدد خطاها على طريق الخير والتقدم والازدهار لما هو خير الوطن والمواطنين.

وتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات النوعية والمبتكرة وقدم الطلبة مجموعة من اللوحات الفنية من بينها ما يتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها، وأخرى تراثية وبعض القصائد التي تشيد بقيادة الدولة الرشيدة لما توليه من اهتمام للنهوض بالإمارات، وقدمت الطالبة مهرة عمار النعيمي لوحة حول مقولة الشيخ زايد «العلم سلاح»، كما قدمت فقرة العازي بمشاركة طلاب الصف الـ 5 الأساسي، واختتم الحفل بفقرة بعنوان: «كل أنحاء العالم تهنئ شعب الإمارات.. إمارات المحبة».

حضر الاحتفال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، والهيئة الإدارية والتدريسية بالأكاديمية وعدد من كبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

احتفال

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، الاحتفال الذي نظمته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 تحت شعار: «هذا زايد... هذه الإمارات»، وذلك بالتعاون مع المدرسة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان.

وحضرت الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية رجاء النومان نائبة رئيسة جمعية أم المؤمنين، وأسماء شداد المدير التنفيذي للجمعية، ورشيدة ناشف مديرة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، وعدد من موظفات الجمعية والمدرسات والطالبات.عجمان - وام