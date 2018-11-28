حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من كتاب «الإمارات في القرن الـ21»

المصدر: الفجيرة - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نسخة من كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، أمس، الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي قدم للسلام على سموه وإهدائه نسخة من الكتاب.

وبارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الجهد البحثي للدكتور السويدي في الكتاب الذي يؤرخ للمجتمع الإماراتي، مشيداً بعمله الدؤوب في إثراء المكتبة العربية والخليجية بالعديد من الأعمال البحثية التي تغني الفضاء المعرفي المتعلق بالدولة ومستقبلها.