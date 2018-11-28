بحث سير العمل في تقييم مشاركات مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

ترأس سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماع اللجنة التنظيمية للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018» والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتطرق الاجتماع لتقدم سير العمل في عمليات تقييم المسابقة التي تقوم بها لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء، حيث يتم تقييم الفرق المشاركة في 10 مجالات تشمل: «الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وشروط الراحة، والأداء الوظيفي للمنزل، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار».

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الدورة الأولى من المسابقة 10 ملايين درهم. وسيتم منح جوائز مالية للفرق التي شاركت في المسابقة واستوفت شروط تشمل تمكنها من الوفاء بجميع التزامات المسابقة، وإتمّامها تجميع منازلها في «حي الطاقة الشمسية» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، واجتيازها عمليات التقييم وشاركت في مسابقات الديكاثلون.

وشهدت المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018»، على مدى الأسبوعين الماضيين، تشييد أكثر من 600 طالب مع أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون 54 جنسية، ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأستراليا، 15 منزلاً ذكياً ومستداماً على مساحة تزيد عن 60,000 متر مربع خصصتها الهيئة للمسابقة.

وتحصل الفرق الجامعية المشاركة في المسابقة على النقاط بـ 3 طرق: الأولى «إنجاز المهام» حيث يتعين على الفرق إتمام مهام معينة في المنزل تحاكي نمط الحياة العصرية بما في ذلك الأعمال المنزلية كالطهي والغسيل واستقبال الضيوف وغيرها.

إضافة إلى قطع مسافات معينة باستخدام سيارة كهربائية يتم شحنها عن طريق نظام الطاقة الشمسية الخاص بالمنزل؛ والثانية «مراقبة الأداء» ويتولى نظام متطور مراقبة أداء المنزل من حيث الطاقة والقدرة على توفير بيئة داخلية صحية ومريحة بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء والإضاءة؛ والثالثة «تقييم لجنة التحكيم» للجوانب التي لا يمكن قياسها بواسطة العدادات أو أجهزة الاستشعار.

وسيتم منح جوائز خاصة تشمل «جائزة الحلول الإبداعية» و«جائزة اختيار الجمهور» و«جائزة أفضل تصميم داخلي»، وجائزة «الألواح الكهروضوئية المدمجة».