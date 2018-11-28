احتفالات متنوعة في 3 محطات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة الشارقة، التي تنظمها اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، حيث تبدأ من منتزه الشارقة الوطني لتستمر هناك ستة أيام، حتى 3 من ديسمبر المقبل، وتحط رحالها على مسرح المجاز في 30 من نوفمبر الجاري، حيث أوبريت إمارات زايد، لتصل في الثاني من ديسمبر المقبل إلى جزيرة العلم، 3 محطات بالمدينة، في حين يتخلل تلك الاحتفالات فعاليات عديدة في الحمرية والبطائح ووادي الحلو، ليكتمل مشهد الاحتفالات باليوم الوطني، ويعم مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتتنوع ألوان الاحتفال في منتزه الشارقة الوطني متضمنة فعاليات وأنشطة وبرامج جاذبة ولافتة، تسلط الضوء على مشهد الفرح الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة.

برامج

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، تأتي احتفالاتنا هذا العام متنوعة وحافلة بالأنشطة والفعاليات والبرامج والفقرات المتنوعة التي تقدم في مدن الإمارة، لتشمل المجالات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والتوعوية، والعروض العسكرية والجوية والمظلية، والعروض التراثية، والعروض المائية، والعروض البهلوانية، والمسيرات الكرنفالية، والعروض المسرحية، وألعاب الأطفال، وغيرها، تكاملت فيما بينها، لتشكل مشهداً جمالياً مبهجاً يليق بالمناسبة الوطنية العظيمة، التي يلتقي فيها الكبير والصغير بفرح وسعادة، ولتسهم في تعزيز وترسيخ الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، ولدولة حققت التميز والمجد في مختلف المجالات، حتى باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.

3 محطات

ولفت إلى أن مدينة الشارقة ستشهد 3 محطات احتفال كبيرة ومميزة، تبدأ في المنتزه الوطني غداً الأربعاء في 28 نوفمبر، على مدار ستة أيام بفعاليات متنوعة، حيث الدخول مجانياً للجميع، لتتاح الفرصة للجمهور لمتابعة تشكيلة أنشطة وبرامج، من بينها: سلطان القلوب، وفريج الطيبين، والأداء المتنوع للفرق الشعبية، وواحة زايد، ونعرج على برامج المسرح، ومسرحية زايد الإنسان والمعلم، ونجول في أنحاء الحديقة عبر الدراجات، ونستمتع مع الألعاب الشعبية، والرقصات الشعبية، والعرض المائي مسيرة قائد، والرسم على الجدارية، والسحوبات اليومية.

وللأطفال كما هو الحال دوماً النصيب الوافي الذي يليق بهم، حيث منطقة الألعاب، فضلاً عن العروض البهلوانية، ومسرح العرائس والدمى.

ومن ثم على مسرح المجاز في 30 نوفمبر ليكون الجمهور على موعد مع أوبريت إمارات زايد، الذي يروي مشوار الدولة وإنجازاتها في كل المحطات والمفاصل التاريخية، وفي 2 ديسمبر الاحتفال باليوم الوطني 47 للدولة في جزيرة العلم.