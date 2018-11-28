سعود بن صقر: زايد أرسى دعائم الإمارات على أسس الحكمة والعدالة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة: «أن الثاني من شهر ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة في قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضها الطيبة، ويحمل الكثير من معاني الوفاء والاعتزاز والفخر بالمنجزات الحضارية والعمرانية والاجتماعية، التي تحققت في ظل الدولة الاتحادية التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأرسى دعائمها على أسس الحكمة والعدالة والمحبة.

وقال سموه خلال حضوره صباح أمس احتفالات أكاديمية رأس الخيمة باليوم الوطني الـ 47 للدولة: «اليوم بعد 47 عاماً من عمر الإمارات ما زالت عملية البناء والتطوير تسير على نهج الآباء المؤسسين، بوتيرة متصاعدة خلف قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، بعدها قدم طلاب الأكاديمية عروضاً فنية ورقصات استعراضية مختلفة جسدوا من خلالها معاني الاعتزاز والفخر بالانتماء للوطن.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، والمهندس يوسف الأشقر عضو مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة.