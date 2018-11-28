«ساعد للأنظمة المرورية» تحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شركة ساعد للأنظمة المرورية بالتعاون مع شركة إنجازات لنظم المعلومات باليوم الوطني الـ 47 في المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي الشركتين وبتواجد الموظفين وضيوف الحفل. حيث انطلقت الفعاليات بالسلام الوطني.

فيما شاركت الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي في إحياء المراسم وفرق الفنون الشعبية في سلسلة من العروض والفعاليات والأنشطة التراثية، بالإضافة للسوق الشعبي الذي أتاح للضيوف والزوار الاطلاع على الموروث الإماراتي الأصيل والعادات والتقاليد الراسخة من خلال مجموعة المنتجات الوطنية والمحلية المصنوعة بأيدي شباب وبنات هذا الوطن المعطاء.

ورفع إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد المهندس بهذه المناسبة أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ونوابهم وأولياء العهود وإلى شعب دولة الإمارات.

وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد ذكرى رحلة كفاح القادة المؤسسين وأبناء هذا الوطن ممن بذلوا الغالي والنفيس على مدى السنوات الماضية لجعل دولة الإمارات اليوم في مصاف الدول الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي في كل ما تشهده من نهضة مجتمعية وتعليمية واقتصادية وأمنية وتقنية جعلتها في غضون سنوات معدودة تنافس بتطورها وإنسانيتها أرقى حضارات العالم.