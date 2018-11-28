عبد الله المري يكرِّم المتميزين في مراكز شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مراكز الشرطة الفائزة في المجالات الإدارية والجنائية، وفي مجال الاقتراحات خلال حفل التكريم السنوي لمجلس مديري مراكز الشرطة في فندق غراند حياة.

وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور احمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة والنواب في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وتوجه العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، في كلمته أثناء الحفل بالشكر الجزيل إلى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لدعمهما لهذا الحفل الذي يأتي في إطار تكريم مراكز الشرطة والمتميزين فيها والمتعاونين مع المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

كما أثنى العميد ابن غليطة على جهود المتميزين في مراكز الشرطة التي أدت إلى تحقيق أهداف مجلس مديري مراكز الشرطة وتأدية رسالته على أكمل وجه وبتميز عال وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في المركز.

ولاء

بعد ذلك قام العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، بإلقاء قصيدة تعبر عن الولاء للقيادة الرشيدة ودور الأمن في المحافظة على المجتمع والأرواح والممتلكات والمكتسبات.

وقام مجلس مديري مراكز الشرطة بإهداء اللواء عبد الله خليفة المري، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، دروعاً تذكارية، عرفاناً بالدور الذي يقومان به في خدمة الوطن، كما تم تكريم العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، لجهوده التي يبذلها أثناء توليه رئاسة مجلس مديري مراكز الشرطة.

190

أوضح العميد أحمد بن غليطة أن التكريم شمل نسبة كبيرة من المكرمين على مستوى مراكز الشرطة، وبلغ عددهم حوالي 190 مكرماً، مشيداً بالدور الفاعل للمتعاونين الداخليين والخارجيين وإسهامهم في تحقيق إنجازات مجلس مديري مراكز الشرطة، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي أدت إلى دعم أداء المجلس في تنفيذ خطته وأهدافه الاستراتيجية.