فعاليات رياضية ومسابقات ثقافية في احتفالية «النقل والإنقاذ» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، احتفالات الإدارة العامة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، حيث تضمنت فعاليات رياضية وبرامج ترفيهية ومسابقات ثقافية مختلفة للموظفين. وذلك بحضور نائبه العميد أحمد عبد الله شهيل، ومديري الإدارات الفرعية وموظفي الإدارة العامة.

وقال العميد محمد ناصر عبد الرزاق، في كلمته خلال الاحتفال، إن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ لم تجد أعزّ من مناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لاتحاد دولتنا الفتية، ولم تجد احتفالاً أفضل من احتفالاتها بهذا اليوم العظيم مع موظفيها، ويشرفنا بهذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لقيام الاتحاد، راجين من المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الاتحاد، ويزيدنا قوةً ووحدةً وترابطاً ومحبة ونماء، وأن يحمي دولتنا الحبيبة وحكامنا الأوفياء.

وقال العميد محمد ناصر عبد الرزاق إن من أهم مصادر الاعتزاز في احتفالاتنا باليوم الوطني السابع والأربعين هو تزامن الاحتفالات مع عام زايد، واحتفاء الدولة بالذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد والمؤسس لنهضتنا الحديثة.