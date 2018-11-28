كلمات مضيئة وفنون في «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفالاً باليوم الوطني 47، حيث حرصت الهيئة على أن تكون مشاركتها هذا العام في احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات مميزة، من خلال توسيع دائرة المشاركة، وفتح باب الإبداع في محاور عدة تتضمن تفعيل حملة «عبر عن وفائك» التي تنظمها الهيئة للعام الرابع على التوالي، وتنظيم معرض كلمات مضيئة، والتي يعبر من خلالها المشاركون عن الانتماء للوطن والاحتفاء بعام زايد، وتنظيم مجموعة من الفعاليات، والعروض الفنية والتراثية وخلق أجواء احتفالية مثالية تتوافق مع أهمية المناسبة الوطنية، وإبراز المظهر الحضاري من خلال مشاركة الجميع في هذه الاحتفالات للتعبير عن الفخر والولاء لهذا الوطن، وتأكيداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أنه تم إعداد خطة كاملة لتنظيم الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية التي تشكل ركيزة أساسية ومنعطفاً تاريخياً للانطلاق نحو بناء الدولة العصرية، وبناء حياة أفضل تحققت فيها آمال وطموحات المواطن الإماراتي.

وتضمنت الاحتفالات هذا العام تقديم كل ما يعزز الهوية الوطنية والقيم والمبادئ التي أرسى قواعدها منذ 47 عاماً المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإخوانه أصحاب السمو الآباء المؤسسين، كما تهدف الاحتفالات لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.

وأوضحت منى البردان قائد فريق الاتحاد الذي أشرف على تنظيم الفعاليات، أن مظاهر الاحتفالات التي نظمتها الهيئة هذا العام في جميع المباني التابعة لها تميزت بالطابع الوطني الداعي إلى وحدة وتماسك المجتمع والوطن.

وتم تنظيم حفل يضم العديد من الفقرات المتنوعة، منها عروض فنية تراثية وإجراء السحوبات وتقديم الجوائز، وتضمنت الاحتفالات رفع الأعلام على جميع المباني التابعة للهيئة، وتوزيع الأعلام على الموظفين والمتعاملين مع الهيئة، وذلك لإشراك جميع أفراد المجتمع وإسعادهم.