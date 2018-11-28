أمير الكويت يكرّم وزارتي «التوطين» و«الداخلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، لفوزها في الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في فئة القطاع الحكومي، وذلك عن تطبيق الوزارة الذكي.

كما سلم أمير الكويت وفد وزارة الداخلية جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، لحصول الوزارة على المركز الأول بفئة أفضل مشروع تقني على مستوى الوطن العربي، وذلك عن تطبيق الوزارة الذكي «MOI UAE». وتسلّم جائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين سيف أحمد السويدي، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خلال حفل أقيم أول من أمس في قصر بيان في مدينة الكويت، لتكريم الفائزين في الجائزة بمختلف فروعها.

تقدير

وتوجه السويدي بالشكر والتقدير لأمير دولة الكويت وللقائمين على الجائزة الرفيعة المستوى.

وقال: «إن الفوز بهذه الجائزة يأتي تتويجاً لجهود الوزارة وسعيها نحو تقديم الخدمات الذكية المتميزة للمتعاملين بما يحقق تطلعاتهم وسعادتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بضرورة التطوير المستمر للتطبيق الذكي، باعتباره إحدى أهم قنوات تقديم الخدمة للمتعاملين، وذلك بما يتوافق مع معايير الحكومة الذكية».

وأكد السويدي التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الخدمات الذكية المبتكرة، بما يسهم بفاعلية في الجهود المبذولة، لتكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تقديم الخدمة الحكومية المتميزة.

بدوره أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ورئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي رئيس وفد الوزارة، أن وزارة الداخلية برؤية ودعم القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز مكانة الدولة وتأثيرها الإيجابي عبر السعي الدؤوب للريادة والتميز وتنفيذ المبادرات المعلنة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، عبر إثراء عمل ومساعي الأجهزة الشرطية في تعزيز الأمن والاستقرار عبر مبادرات تقنية مؤسسية، هدفها الأساسي دعم جهود التطوير والتحديث والحفاظ على الريادة.