«دبي للمستقبل» و«مايكروسوفت» تتعاونان لتمكين الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أكد خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن علاقات التعاون والشراكة مع أبرز الشركات العالمية مثل مايكروسوفت تسهم بتحقيق أهداف المؤسسة الرامية إلى توفير بيئة مبتكرة، تحفز الشركات ورواد الأعمال على الخروج بأفكار جديدة تصب في إطار تصميم المستقبل واستقطاب العقول المبدعة إلى دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً لتوليد الأفكار واختبارها».

جاء ذلك على هامش قمة «ام 12» للابتكار التي عقدتها شركة «ام 12» التابعة لمشاريع مايكروسوفت للاستثمار المالي في مؤسسة دبي للمستقبل بمنطقة 2071، وتم خلال القمة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركة مايكروسوفت، وقعها عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وسيد حشيش المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت الخليج، وتهدف إلى تشجيع فرص العمل في المشاريع الناشئة التابعة لمنطقة 2071.

وتعقد القمة التي من شأنها أن تجلب فوائد الثورة الصناعية الرابعة إلى الدولة وخارجها على مدى يومين متتاليين، حيث تجمع العملاء وصانعي القرار من جميع أنحاء المنطقة وتربطهم بالشركات الناشئة العالمية.

ومن جانبه أكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن منطقة 2071 تشكل منظومة متكاملة لتصميم المستقبل بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات الحكومية والشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، وتهدف إلى جذب أفضل المواهب والعقول من جميع أنحاء العالم وتسهيل تعاونهم مع الشركات الرائدة والمؤسسات الحكومية».

وبدوره قال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج: «لعبت مايكروسوفت باستمرار دوراً رئيساً في تعزيز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وكذلك مساعدة الشركات على الابتكار من خلال جذب المواهب العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل هدفنا في ربط عملائنا الرائدين عالمياً مع ألمع النماذج داخل منظومة مايكروسوفت للشركات الناشئة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الهيئات المحلية والحكومية الوطنية».