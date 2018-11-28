العين تحتفي بالمناسبة عبر باقات متنوعة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تواصلت أمس احتفالات مختلف الدوائر الرسمية والمؤسسات في منطقة العين باليوم الوطني، وذلك من خلال تنظيم باقات متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بشكل إبداعي وجذاب.

ونظمت دار زايد للثقافة الإسلامية بمقرها في منطقة العين احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات.

وحضر الاحتفال مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين والمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد من المجتمع.

وتضمن الحفل عرض فيلم بعنوان «زايد والاتحاد» الذي سلط الضوء على حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقام المهتدون الجدد المنتسبون للدراسة في الدار بتقديم رسائل شكر وامتنان لقيادة دولة الإمارات بلغات مختلفة على اهتمامهم ورعايتهم الدائمة لهم، بالإضافة إلى عرض مسرحية «كلنا الإمارات»، وعروضاً مدرسية شارك فيها طلبة مدرسة الدار الخاصة تضمنت رقصات شعبية وعرضا عسكريا بعنوان «الإمارات بلاد السعادة».

كما تم تنظيم معرض السيارات الكلاسيكية الذي حاز إعجاب الحضور، إلى جانب تنظيم «شجرة الاتحاد» التي احتوت على عبارات ورسائل حب من موظفي الدار إلى دولة الإمارات وقادتها.

كما احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية صباح أمس برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسات باليوم الوطني السابع والأربعين على مسرح مكتبة زايد المركزية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس مجلس الإدارة ألقتها المدير العام للمؤسسات حمدة أحمد المحمود تضمنت الإشادة بقيام الاتحاد وانعكاساته على الوطن وتقدمه. كما هنأت الفائزين بجائزة اليولة ومسابقة إلقاء الشعر والخطابة.

مواصلات الإمارات

واحتفل فرع مواصلات الإمارات في منطقة العين باليوم الوطني، في صورة تعكس فرحة جميع الموظفين.

وأوضح محمد معين آل علي مدير المواصلات المدرسية أن احتفال مواصلات الإمارات فرع العين فيه تجديد للولاء لمبادئ الاتحاد وأصحاب السمو حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الذي يعمل على رفع راية التميز على الدوام، وفيه فخر بالماضي للوصول إلى المستقبل القائم على التجديد في الراهن الحالي، ضمن الرسالة الموكلة، كل في مجال عمله وتخصصه.

واحتفلت مدرسية هيلي حلقة أولى بتنظيمها للعديد من الفقرات التي لاقت تفاعلا كبيرا من أمهات الطلاب والطالبات، وضمن أجواء وطنية مفعمة بالفرح والبهجة، حيث قدم الطلاب باقة من العروض العسكرية والوطنية، وبث الأهازيج، إضافة إلى تقديم الكثير من الأكلات الشعبية أيضا، وإلقاء القصائد التي تتغنى بحب الإمارات وتجديد الولاء لها.

خصم

كما تقدم حديقة الحيوانات بالعين تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات خصما بنسبة 50% على تذاكرها الإلكترونية صالحاً حتى نهاية العام، شاملاً تذكرتي الباقة الترفيهية وسفاري العين الترفيهية.

ويمكن للزائر الحصول على مزايا العرض الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري من خلال الموقع الإلكتروني للحديقة باستخدام رمز الخصم UAE47، فيما يتيح الموقع لجميع الزوار تخطيط زيارتهم والتعرف على أحدث الفعاليات وإنشاء ملفاتهم الشخصية للبقاء على اطلاع بمستجدات الحديقة والتفاعل معها.