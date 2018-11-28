فرسان الإمارات يزيّنون سماء رأس الخيمة بعروض تخطف الأنفاس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

خطف فريق فرسان الإمارات الجوي، قلوب آلاف المشاهدين من المواطنين والمقيمين والسياح على الواجهة البحرية في إمارة رأس الخيمة، أمس، خلال العروض والاستعراضات التي نفذها نسور الجو بطائراتهم الـ 7 التي تشكل اتحاد دولة الإمارات، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47.

وشهدت الواجهة البحرية تفاعلاً كبيراً من آلاف المشاهدين بمختلف المراحل العمرية والذين حرصوا على الوصول قبل ساعات من انطلاق العرض الجوي، حيث تحول الكورنيش القديم برأس الخيمة لمسرح مفتوح على امتداد أكثر من 45 كيلومتراً ابتداءً من جزيرة المرجان السياحية وحتى منطقة الرمس شمال الإمارة.

ونجحت دوريات المرور بشرطة رأس الخيمة في تنظيم حركة وصول المركبات إلى المواقف المطلة على الواجهة البحرية، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى منطقة الفعالية، وعدم حدوث اختناقات مرورية تعكر صفو الحضور بالفعالية التي أدخلت الفرحة والسعادة على الجميع وخاصة الأطفال.

واستمتع الحضور بالاستعراضات والتشكيلات التي نفذها فريق فرسان الجو بدقة ومهارة متناغمة خلال الحركات والتداخلات الخطرة بين الطائرات، وإيقاف المحركات على ارتفاعات شاهقة لتحبس أنفاس الحضور وتعلق العيون إلى عنان السماء لمتابعة الحركات الاحترافية وصولاً إلى اللوحة الفنية التي رسمها الفريق للتشكيلات الرائعة بألوان علم دولة الإمارات والتي تفاعل معها الحضور بالتشجيع والفرحة التي أصبحت أسلوب حياة في دولة السعادة.

وأكدت المواطنة عايدة السويدي: «أن الدولة تعيش أبهى صور السعادة كل يوم بتحقيق الإنجازات العالمية وصولاً إلى اليوم الوطني الذي وحد البيت الإماراتي ليصبح وطن السعادة والإبداع، حيث استمتع الجميع بالعرض الاستعراضي لفريق فرسان الإمارات».

بدوره أكد المهندس محمد الشافعي: «أن الدولة هي بحق وطن السعادة وعنوان للرفاهية من خلال المبادرات والفعاليات التي تجمع المواطنين والمقيمين في كيان واحد يجعل السعادة واقعاً ملموساً وأسلوب حياة، حيث يحرص المقيمون على المشاركة والاحتفال بهذه الفعاليات والمناسبات الوطنية كأنهم يعيشون في وطنهم الأم».