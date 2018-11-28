عزة النعيمي تفتتح فعاليات معرض الأسر المنتجة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

افتتحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي في إمارة عجمان، صباح أمس فعاليات معرض الأسر المنتجة الذي تنظمه مؤسسة حميد الخيرية بالتعاون مع مركز شباب عجمان، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، ولأول مرة ينظم المعرض بمشاركة 20 أسرة مواطنة بمقر الجمعية الجديد في منطقة الجرف.

دعم

وتجولت الشيخة عزة النعيمي في أركان المعرض، حيث أبدت إعجابها بالمعروضات وأشادت بجهود الأسر المنتجة، مشيرةً إلى الدور المهم لهذه المعارض في دعم أصحاب المشاريع المنزلية وإسهامها في تحفيز الشباب على مواصلة مشوارهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.

وقالت الشيخة عزة النعيمي لـ«البيان»: إن الهدف من المعرض هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، من خلال فتح الباب أمامها للتعريف بمنتجاتها والترويج لها، مشيرة أن التوقيت يأتي تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين وهي فرصة للقاء جميع أبناء الوطن مواطنين ومقيمين وبارقة خير وأمل تعود بالفائدة على الجميع من زوار وعارضين.

وأكدت اهتمام وحرص مؤسسة حميد الخيرية في عجمان بدعم الأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة لهم وتسويق منتجاتهم والمساهم من أجل زيادة دخل الأسر المنتجة وتحقيق الأرباح لتوسيع مشاريعهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة في سبيل استقرار جميع الأسر لكي تنعم بالرفاهية والسعادة في ظل توجهات القيادة الرشيدة للدولة التي تعمل في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وأسرهم.

ولفتت إلى سعي المؤسسة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع مركز شباب عجمان بأن نكون واجهة تسويقية مهمة لكل المنتجات الوطنية المبتكرة التي أعدتها الأسر المواطنة بهدف دعم المجال الإبداعي المبتكر لدى الأسر المشاركة الذي يمتزج ما بين الماضي والحاضر ويلبي رغبة جميع الأذواق.

من جانبه أعرب أحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان عن اعتزازه بالمشاركة في إنجاح معرض الأسر المنتجة ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 في حلة جديدة يكمل الصورة المشرقة التي ترسم ملامح مجتمع إماراتي متلاحم مسؤول مشاركاً في التنمية الاجتماعية.