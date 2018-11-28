3 مبادرات لتطوير الإسكان في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تبنّت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 3 مبادرات وطنية هادفة إلى الارتقاء بمكانة الدولة في قطاع الإنشاء والإسكان وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

وركز فريق عمل الإسكان خلال اجتماعه، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، على أبرز التوجهات العالمية من حيث تأثير التكنولوجيا والاتجاهات الرقمية وتوظيف معطيات الثورة الصناعية في استدامة وإنتاجية وجودة وسلامة وسرعة إنجاز المشاريع الإنشائية.

وعوداً إلى المبادرات الثلاث، فقد كانت نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الإنشاءات وتقليل الآثار البيئية، ومبادرة الدليل الوطني للإنشاءات الذكية لتوظيف التقنيات الحديثة والصناعات الذكية في توصيف المواد والمواصفات والأدلة التصميمية الخاصة بالعملية الإنشائية بما يواكب أفضل الممارسات والتقنيات وبشكل يدفع عجلة الصناعات الحديثة.

كما تبنت الاجتماعات مبادرة المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للإسكان «الزاجل»، وهي عبارة عن نظام رقمي لتوحيد بيانات الإسكان والبيانات ذات الصلة بين جميع برامج الإسكان المحلية والاتحادية والجهات الأخرى المؤثرة في رحلة المواطن للحصول على المسكن.

وتهدف المبادرة إلى تحليل الوضع الحالي للإسكان وتطوير تصور استراتيجي لسد الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية وتطوير الخدمات السكنية المقدمة للمواطن خلال عامين من تقديمه للطلب، والاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البنية التحتية، وبيان تأثير تكنولوجيا الاتصالات في تقليل الطلب على المكاتب والمباني الإدارية، واستخدام تقنية البلوك تشين في إدارة مشاريع الإنشاء.

خطط

وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المستقبلي المبني على الخطط والبرامج المدروسة والمتوافقة مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتميز بتكامل الخطط، وتوحيد الجهود، والتركيز على المستقبل، والعمل ضمن روح الفريق الواحد لدولة الإمارات.

وأكد معاليه أهمية بلورة منظومة متكاملة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية المعنية بالبنية التحتية ونظيراتها في الحكومات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على منظومة التوافق في استخدام الأراضي والطرق، إضافة إلى إنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد على عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق الدولة.

وتسعى حكومة دولة الإمارات لتطوير قطاع مشاريع الإنشاءات والبناء والتشييد من خلال تبني أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية الرقمية، للإسهام في رفع جودة وسلامة واستدامة المشاريع وضمان سرعة إنجازها.