عروض شيّقة في احتفالية مركز زايد للدراسات

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، في مقره في أبوظبي برنامجاً احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة.

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة وعروضاً قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وفرقة خيالة النادي وطلبة مدرسة المهارات الخاصة، وقدم الشاعر جمعة بن ياقوت باقة من القصائد الوطنية.

وحضر الاحتفالية حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، ومديرو الإدارات والمسؤولون في النادي والنواخذة في مجلس النواخذة في مقر المركز وجمهور كبير وممثلو الجهات المشاركة والداعمة من المؤسسات والمدارس وعدد كبير من السياح زوار معرض الشيخ زايد.

وتناولت فاطمة المنصوري مديرة المركز في كلمتها خلال الاحتفال ما يحمله اليوم الوطني من دلالات وطنية سامية لدولة تخطت الصعوبات وتجاوزتها بفضل إيمان مؤسسها وصبره ومثابرته حتى غدت اليوم من الدول التي يشار إليها بالبنان، وهي تقدم نموذجاً في التنمية وبناء الإنسان، وتحقق النجاحات في كل المجالات في الأرض وفي الفضاء، وتتبوّأ مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات العالمية، وتشكل قبلة للآخرين الباحثين عن العيش الكريم.