«دبي الذكية» تستعرض أحدث الخدمات في برشلونة

المصدر: دبي - البيان

شهد جناح دبي الذكية إقبالاً كبيراً من الزوار والمشاركين في الدورة الثامنة لـ «معرض المدن الذكية»، والذي أقيم خلال نوفمبر الجاري في برشلونة، حيث ترأست دبي الذكية وفداً يضم 11 ممثلاً لشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أحدث الخدمات الذكية ومستجدات مسيرة دبي للتحول الذكي.

وجمع الحدث عدداً كبيراً من الخبراء والمسؤولين عن التحول الذكي للمدن من جميع أنحاء العالم، واستعرضت خلاله دبي الذكية إنجازات التحول الذكي للإمارة خلال العام الماضي.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «نحرص على المشاركة سنوياً في معرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للمدن الذكية، لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من رواد صناعة المدن الذكية في العالم، واستعراض نجاحات دبي في هذا القطاع، ومكانتها الرائدة بمجال تطوير المدن الذكية».

حضور كبير

وأضافت: «إن الحضور الكبير الذي شهدناه في برشلونة على منصة دبي الذكية، يعكس التقدم الهائل الذي ما زلنا نشهده، ونحن نحتضن تكنولوجيات متقدمة لتطوير خدمات متقدمة، وتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم، كما يعكس عمق أواصر التعاون بيننا وبين شركائنا، الذين نستفيد من خبراتهم في كافة المجالات.

وخلال هذا الحدث وقعنا اتفاقية مع شركة ماستر كارد لننضم بموجبها إلى شبكة سيتي بوسيبل التابعة للشركة».واستعرضت دبي الذكية وشركاؤها من القطاع الحكومي والخاص خلال المعرض، أحدث خدماتها الذكية المتطورة التي تسعى إلى تبسيط إجراء العمليات لتسهيل المهام اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة.

وضمت قائمة الوفد المشارك مع دبي الذكية كلاً من: جمارك دبي، بلدية دبي، شرطة دبي، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الأراضي والأملاك، هيئة الصحة، واحة دبي للسيليكون، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.