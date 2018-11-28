«الصحة» تغلق 24 منشأة مخالفة وترخص 211

المصدر: دبي- البيان

أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 24 منشأة طبية خاصة مخالفة في إطار الحملات المكثفة، التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة التمكين والامتثال الصحي، خلال العام الجاري، وفي المقابل قامت بترخيص 211 منشأة صحية.

وأوضحت الدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص: «إن الوزارة أغلقت 24 منشأة صحية، منها 11 منشأة صحية مخالفة و13 صيدلية، وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن عام 2017، حيث تم إغلاق 42 منشأة صحية، ما يبين تراجعاً ملحوظاً في عدد المخالفات، بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى».

وتراوحت مدة الإغلاقات بين أسبوعين إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة من دون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المعمول بها، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.