«أبوظبي للمعاشات» تحتفي بالمناسبة بفقرات متنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي في الاحتفالية الجماعية باليوم الوطني الـ 47، التي أقيمت أمس بالتعاون مع عدد من الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي بفقرات متنوعة.

ورفع خلف عبد الله رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، مؤكداً أن ذكرى الاتحاد تعد تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن يمثل المحطة الأهم في مسيرة الدولة وتجربتها الرائدة التي أصبحت الأرقى والأنجح إقليمياً وعربياً.

وقال الحمادي: «إن ما تحقق خلال مسيرة الاتحاد على أرض الوطن إنجازات حقيقية تبعث في النفوس مشاعر العزة والفخر، ومن ثم واجب علينا أن نتذكر خلال هذه المناسبة الطيبة، آباءنا المؤسسين وما قدموه من جهد وإخلاص لوضع اللبنة الأولى لدولة استطاعت في فترة وجيزة تحقيق الريادة في العديد من الميادين، وما زالت القيادة الرشيدة تسير على الدرب لتكمل خطاهم بكل حكمة وقوة واقتدار، لتبقى الإمارات بلد التقدم والريادة والعطاء».

واختتم الحمادي حديثه قائلاً: «مع كل احتفال وفي كل عام نجدد العهد بالولاء ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق إنجازات جديدة».