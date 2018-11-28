«مواصلات الشارقة» تدشن 28 محطة انتظار مكيفة وصديقة للبيئة

المصدر: الشارقة - البيان

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات انتظار مكيفة وصديقة للبيئة لركاب الحافلات، وشملت المرحلة الأولى 28 محطة، وذلك بحضور مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز محمد الجروان.

وقال الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة؛ في دعم واستحداث مشاريع من شأنها المساهمة في توفير أرقى الخدمات لساكني الإمارة ومرتاديها، وتؤسس لبنية تحتية متكاملة تضمن حياة كريمة لأجيالها الحالية والمستقبلية.

وإن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطات انتظار الحافلات على الشبكة الرئيسية بمدينة الشارقة والبالغ عددها 28 محطة من إجمالي 172 محطة تستخدم الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية في عدد من المواقع في المدينة والبدء باستعمالها؛ دلالة واضحة على دعم قطاع النقل العام».

وقال عبدالعزيز الجروان: «أنجزت الهيئة المرحلة الأولى من المشروع، بإشراف مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم».