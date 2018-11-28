النيابة العامة تكرّم مركز حماية الدولي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت النيابة العامة بدبي فريق عمل مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وذلك لمساهمته في إنجاح برنامج نبراس التوعوي والقانوني والاجتماعي المخصص لطلبة المدارس طوال المواسم الـ 9 السابقة.

جاء ذلك في حفل التكريم السنوي للمشاركين في البرنامج خلال العام الدراسي 2017-2018 والذي أقيم بمقر النيابة بدبي وحضره المستشار محمد علي رستم، المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، مع عدد من المسؤولين بالنيابة.

جهود

وأشاد المستشار محمد علي رستم بوعبدالله بدور فريق عمل حماية الدولي الذي لم يتوان في تقديم الدعم المطلوب لإنجاح برنامج نبراس التوعوي من خلال المحاضرات طوال العام الدراسي باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أظهر التقييم العام للبرنامج بأن نسبة الرضا فاق التوقعات من قبل الطلاب والمدرسين، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج 13 ألف طالب وطالبة من 6 مدارس حكومية و20 مدرسة خاصة.

وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مركز حماية الدولي خَصص جزءا من عمله لتوطيد الشراكات بينه وبين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة للمؤسسات التعليمية بمراحلها كافة، لما له من تأثير إيجابي في نشر ثقافة أضرار المخدرات.