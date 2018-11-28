حجز %95 من مساحة معرضي «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» حجز 95% من المساحات الداخلية والخارجية المخصصة للعروض في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» واللذين سيقامان خلال الفترة من 17 وحتى 21 فبراير المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث يسلطان الضوء على آخر التطورات الدفاعية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير مجال الدفاع وكل الصناعات ذات الصلة.

وتصادف الدورة المقبلة من معرض «آيدكس» الاحتفال باليوبيل الفضي للمعرض، ومرور 25 عاماً على انطلاقته الأولى في عام 1993، حيث سيستقطب كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الدفاع والأمن لعرض أحدث الابتكارات مقدماً منصة مثالية لاكتساب الخبرات وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية والإقليمية.

وأكد حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموع الشركات التابعة لها «أن الدورة القادمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ستكون بمثابة منصة عالمية لعرض آخر ما توصلت إليه صناعات الأمن والدفاع تماشياً مع التوجه العالمي للثورة الصناعية الرابعة».

لافتاً إلى أن المعرض يرسخ مكانته الدولية المتميزة كأحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، ويساهم وبشكل فاعل في إظهار الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة للنهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة ووضعها على الخارطة العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن «آيدكس» و«نافدكس» يواصلان تعزيز سمعتهما القوية كحدثين فاعلين في دعم القدرات التسويقية وفرص التوسع للعديد من الشركات الوطنية وهو ما يخدم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة أبوظبي لدعم القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.