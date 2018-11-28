أجواء غائمة وأمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استمرت الأجواء الغائمة أمس على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة وخاصة شمالاً وعلى السواحل، فيما نشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبدأت كميات السحب تقل تدريجياً في المساء والليل، وكانت الرياح شمالية غربية من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على البحر والمناطق المكشوفة والبحر ظل مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأجواء الغائمة بوجه عام اليوم وخاصة شمالاً وشرقاً مع توافر الفرصة لسقوط بعض الأمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تتوافر فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح يوم غد.