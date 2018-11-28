جامعة زايد تستضيف «مؤتمر تعليم الإدارة المسؤولة» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، تستضيف جامعة زايد اليوم وغداً المؤتمر الإقليمي الثامن لتعليم الإدارة المسؤولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تدعمه الأمم المتحدة منصة لرفع مستوى الاستدامة في المدارس في جميع أنحاء العالم، وتزويد دارسي الأعمال اليوم بالقدرة على إحداث التغيير غداً.

ويعكس انعقاد المؤتمر التزام جامعة زايد بمسار التميز والتطوير، الذي أرسى قواعده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة انتهاجه وتعزيز أهدافه.

وقال الدكتور وسيم أباظة، الأستاذ المساعد في كلية الإدارة بجامعة زايد ورئيس المؤتمر: «لقد تم تصميم هذا المؤتمر ليتكامل مع مبادرات الرؤية2021 باستخدام عملية تطوير مبتكرة. والهدف من ذلك هو الجمع بين الأكاديميين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومناصري الاستدامة في القطاع العام، لمناقشة ومشاركة وتصميم مستقبل المجتمعات والاقتصادات والشراكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: خلال المؤتمر، سيكون بوسع المشاركين الإدلاء بآرائهم واستعراض خبراتهم والتعرف على أفضل ما حققته الإمارات من حيث الاستدامة، والاستفادة من ذلك في إنشاء وتصميم مبادرات عملية لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.