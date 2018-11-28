فقرات فنية وقصائد شعرية لـ «أميركية دبي» في حب زايد

المصدر: دبي - البيان

نظم طلبة النادي الإماراتي في الجامعة الأميركية في دبي أمس حفلا بمناسبة اليوم الوطني تضمن برنامج الحفل فقرات فنية وقصائد شعرية ورثائية عكست حب أبناء الإمارات للمغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

حضر الحفل الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية والدكتورة روبن انكا عميد شؤون الطلبة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة وأولياء أمورهم وجمهور غفير من المواطنين وعائلاتهم. وكان لشرطة دبي حضور مميز بعرض سيارة فارهة في الحرم الجامعي.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم النشيد الوطني، بعدها ألقى الطالب راشد سيف المري رئيس النادي الإماراتي كلمة رحب بها بالحضور، مؤكدا أن يوم الثاني من ديسمبر عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف، كان يوما باسما رسم معالم جديدة لدولة سطرت اسمها بأحرف من نور في سفر الإبداع وسجل الخالدين. ولتبدأ مسيرتها التنموية من حيث انتهى الآخرون، فحققت إنجازات قل نظيرها، وتبوأت مكانة عالمية عز مثيلها.