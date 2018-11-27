وزراء الإمارات يستعرضون الاستراتيجيات الوطنية في الاجتماعات السنوية للحكومة

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المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» في دورتها الثانية، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والذي سيترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيضم سمو أولياء العهود وأعضاء مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الدولة وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.

وتستعرض الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 7 استراتيجيات طويلة الأمد في قطاعات حيوية، تلبي طموحات أبناء الإمارات، وترسم ملامح مسيرة الدولة للسنوات القادمة،  وذلك استجابةً لهدف الحكومة المتمثل بتحقيق رؤية الإمارات 2021.

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