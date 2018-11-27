وزراء الإمارات يستعرضون الاستراتيجيات الوطنية في الاجتماعات السنوية للحكومة

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» في دورتها الثانية، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والذي سيترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيضم سمو أولياء العهود وأعضاء مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الدولة وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.

وتستعرض الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 7 استراتيجيات طويلة الأمد في قطاعات حيوية، تلبي طموحات أبناء الإمارات، وترسم ملامح مسيرة الدولة للسنوات القادمة، وذلك استجابةً لهدف الحكومة المتمثل بتحقيق رؤية الإمارات 2021.

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معالي د. أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة يستعرض استراتيجية مهارات المستقبل خلال #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018 ويتحدث عن 12 مهارة متقدمة في غاية الأهمية يجب على الطلاب اكتسابها لمواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل.@ahmad_belhoul pic.twitter.com/MuIRbuw9Wg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة تعلن الانتهاء من تصنيع #مسبار_الأمل ليتم إطلاقه في يوليو 2020 ، وذلك خلال #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات @SarahAmiri1 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/u58vHitZtU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

معالي سارة الأميري تستعرض استراتيجية العلوم المتقدمة في #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018 ، وتؤكدأهمية الاستثمار في منظومة العلوم والتكنولوجيا لتعمل كنظام بيئي مترابط يخدم القطاعات الاستراتيجية والحيوية في الدولة.@SarahAmiri1 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pvpgUdTwLe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

معالي عمر سلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي يستعرض استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي في #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018، ويشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض بالتعاون مع وزارة الصحة في #الإمارات.@OmarSAlolama



#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wkH3Dccv3u — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

خلال #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018 .. معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي تستهل حديثها باستعراض مفاتيح النجاح وهي : التخطيط والعمل الجاد والعمل من القلب، مشيرة إلى أن قيادة #الإمارات تدفعنا لتحقيق المركز الأول.@uaegov #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7iupdekxUM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

معالي ناصر بن ثاني الهاملي يستعرض ملامح استراتيجية التشغيل الوطنية في #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018، ويؤكد أن العامل المشترك بين جميع الاستراتيجيات التي عرضها معالي الوزارء هو تأثيرها على سوق العمل الإماراتي.https://t.co/NWpRZDvevw@MOHRE_UAE pic.twitter.com/Pm770NK75O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018

معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات 2018: في الـ 15 عاماً المقبلة، ستختفي بعض الوظائف مقابل ظهور قطاعات جديدة، فيما ستتم إعادة تأهيل 65 ألف مواطن للعمل في وظائف المستقبل.



https://t.co/NWpRZDvevw@MOHRE_UAE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/q2tl7d71v9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2018