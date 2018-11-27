الأجواء الممتعة تستهوي عشاق الطبيعة في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

استقبلت مناطق الأودية الجبلية وشلالات جبل جيس ومنطقة وادي غليلة في رأس الخيمة، أمس، أعداداً كبيرة من العائلات والسياح منذ ساعات الصباح الأولى للاستمتاع بجريان الأودية والشلالات من أعلى قمة جبال الحجر التي غطتها غيوم السحب في لوحة طبيعية خلابة، حيث استمر هطول الأمطار بغزارة خلال الفترة المسائية مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة وصلت إلى 10.2 درجات مئوية وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.

وشهدت قمة جبل جيس أجواء شتوية اعتادها الأهالي والسياح خلال الأعوام الماضية مع اختفاء القمة الجبلية بغيوم السحب الكثيفة والتي غطتها بالكامل، فيما انضمت المشاهد التي وثقتها الهواتف جهود دوريات شرطة رأس الخيمة في مساعدة قائدي المركبات التي تعطلت داخل تجمعات المياه خلال أداء عملهم على تنظيم حركة المركبات.