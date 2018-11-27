«الإمارات دبي الوطني» الشريك المصرفي لـ«رواد التواصل العرب»

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي دبي للصحافة الجهة المنظِّمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، أن بنك الإمارات دبي الوطني، سيكون «الشريك المصرفي» للدورة الثالثة للقمة، الحدث الأول من نوعه والأكبر في العالم للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي، والمقرر عقدها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 10 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة وحضور أكثر من 3000 شخصية مؤثرة من قيادات ورواد التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم.

وأكدت ميثاء بوحميد، مديرة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دعم المؤسسات الوطنية يشكل أحد أهم المقومات التي كفلت لمشاريع نادي دبي للصحافة، الخروج بالنتائج المرجوة، مثمنة دعم بنك الإمارات دبي الوطني لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، انطلاقاً من إدراك إدارته لقيمة الحدث وتأثيره الإيجابي في استشراف مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، والسبل المُثلى لتطوير المحتوى العربي والارتقاء به في المستقبل.

علاقة مثمرة

من جانبه أكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لا شك في أن القمة ستسهم بدور ملموس في تسليط الضوء على الفرص الهائلة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لشتى الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، إضافة إلى تقديم الرؤى الموسعة حول دور استراتيجيات التواصل الاجتماعي المدروسة والمدارة بشكل جيد في بناء علاقة مثمرة تعود بالنفع على العملاء والشركات.

وقال: يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني قدماً إلى مستويات التفاعل المتميزة التي سيشهدها الحدث، في الوقت الذي نواصل فيه توسيع قاعدة متابعينا البالغ تعدادها حالياً 1.43 مليون متابع بالاستفادة من أحدث السبل المبتكرة للتفاعل مع عملائنا».

خصوصية

وستحظى فعاليات القمة هذا العام بمشاركة أكثر من 3000 من المؤثرين والخبراء والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تحديد الحضور وفق معايير محددة، ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقمة http:/‏/‏register.asmis.ae .

حيث تحرص اللجنة المنظمة للقمة على إتاحة المجال أمام المتخصصين والمهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي لحضور فعالياتها والاستفادة من النقاشات والجلسات والفعاليات التي تستضيف فيها رواد وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيسلطون الضوء على أهم القضايا وعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة حول العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخطوة العملية إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خاصةً مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني، واستخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار والمساهمة في عملية تطوير المجتمعات العربية.