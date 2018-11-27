مهرجان الوحدات المساندة للرماية ينطلق 14 فبراير

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق مهرجان الوحدات المساندة السابع للرماية 2019 خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير المقبل في منطقة ميادين الريف بأبوظبي، في ظل توقعات بارتفاع عدد المشاركين في مسابقات الرماية المختلفة إلى 10 آلاف رامٍ، وستنظم الوحدات المساندة هذا العام 15 مسابقة في 5 ميادين على مستوى الدولة.

وقال العقيد الركن محمد بن دخان المنسق العام للمهرجان، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي: «إنه تم تجهيز الميادين بأحدث المواصفات العالمية لاستقبال الرماة الذين سيتأهلون إلى التصفيات النهائية».

وأشار إلى أن التصفيات الأولية ستجرى في 5 ميادين للرماية لاختيار المتأهلين إلى الأدوار النهائية والتي ستجرى في مجمع ميادين الريف في أبوظبي وميادين «الشوزن» في نادي العين للرماية والفروسية بمدينة العين، وميدان الظفرة للرماية بمدينة زايد، وميدان مصفوت للرماية في عجمان، وميدان الفجيرة للرماية بمنطقة الحيل.

وفيما يتعلق بالتسجيل للمشاركة في مسابقات المهرجان أوضح العقيد محمد بن دخان: «أن التسجيل سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني «www.rmaya.ae» أو الذهاب إلى مواقع التسجيل الـ5 في أبوظبي والعين والظفرة وعجمان والفجيرة، مشيراً إلى أن التسجيل سيبدأ اعتباراً من 23 ديسمبر المقبل ولغاية 7 فبراير المقبل.

إجراءات

وأوضح أنه بهدف توسيع المشاركات وتنمية مهارات أبناء الإمارات في الرماية الفردية والجماعية وتعزيز روح التنافس وحب الوطن والولاء والانتماء إلى حكومتنا الرشيدة، وتعزيز التلاحم بين المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع: «ارتأت اللجنة الرئيسية بأن تكون التصفيات التمهيدية لرماية الأسلحة من خلال أندية الرماية الـ5 والاستفادة من إمكانيات أندية الرماية والميادين الخاصة بها ونشر مسابقات الرماية على مستوى الدولة، وتشغيل الأندية بشكل مستمر والتعرف على إمكانياتها وتخفيف العبء على مجمع ميادين الريف وتقييم المتسابقين من خلال الأندية لتحقيق أكثر عدالة ومشاركة مدربي الأندية في إدارة المسابقات».

ومن جانبه، قال العقيد طالب علي أبوطالب رئيس اللجنة الإعلامية: «إننا نسعى خلال المهرجان الـ7 الوصول إلى 10 آلاف رام، وذلك استناداً للإحصائيات السابقة والتي كانت في تزايد مستمر ففي عام 2016 بلغ عدد الرماة 4.354 وفي عام 2017 بلغ عدد الرماة 4.735 وفي عام 2018 بلغ عدد الرماة 6.186، مشيراً إلى أن عامل وجود 5 أندية رماة على مستوى الدولة سوف يساعد في بلوغ هذا الرقم».

وستنظم الوحدات المساندة هذا العام 15 منافسة للرماية، حيث تنقسم منافسات للرجال إلى البندقية 200 متر ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والبندقية التراثية 100 متر ومخصصة لعمر 60 سنة فما فوق، ومسدس 25 متراً ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والسكتون 50 متراً ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والبندقية صحون فرق ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والشوزن سكيت ومخصصة لعمر 22 سنة فما فوق، والشوزن تراب ومخصصة لعمر 22 سنة فما فوق.

وتتضمن مسابقات النساء مسدس 25 متراً ومخصصة لعمر 18 سنة فما فوق، والسكتون 50 متراً ومخصصة لعمر 18 سنة فما فوق، والشوزن سكيت ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والشوزن تراب ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق.

كما تشمل مسابقات الأولاد والبنات: السكتون أولاد 50 متراً ومخصصة للفئات العمرية من الـ10 وحتى الـ16 سنة، وشوزن تراب أولاد للفئات العمرية من 17 وحتى 21 سنة، وشوزن سكيت أولاد من عمر الـ17 وحتى الـ21 سنة، والسكتون بنات 25 متراً من عمر الـ10 وحتى 17 سنة.

فقرات

وستجرى التصفيات للرماية بالأسلحة رجال في الميادين التالية: البندقية 200 متر في نادي الريف، نادي الظفرة، نادي مصفوت، والبندقية التراثية 100 متر في نادي الريف، نادي الظفرة، نادي مصفوت، ومسدس 25 متراً في نادي الريف، نادي الظفرة، نادي مصفوت، نادي الفجيرة، والسكتون 50 متراً في نادي الريف، نادي الظفرة، نادي مصفوت، نادي الفجيرة، والبندقية صحون فرق في نادي الريف، والشوزن سكت في نادي العين، والشوزن تراب في نادي العين.

فيما تجري التصفيات للرماية بالأسلحة نساء في الميادين التالية: مسدس 25 متراً في نادي الريف، نادي الظفرة، وسكتون 50 متراً في نادي الريف، نادي الظفرة، والشوزن تراب في نادي العين، والشوزن سكيت في نادي العين.

وتجرى التصفيات للرماية بالأسلحة أولاد وبنات في الميادين التالية: السكتون 50 متراً أولاد في نادي الريف، نادي الظفرة، نادي مصفوت، نادي الفجيرة، والشوزن سكيت أولاد في نادي العين، والشوزن تراب أولاد في نادي العين، والسكتون 50 متراً بنات في نادي الريف ونادي الظفرة.

إضافة

أوضح العقيد الركن محمد بن دخان: «أنه تم إضافة 6 مسابقات رماية بالأسلحة المختلفة مقارنة بالمهرجان السابق، والتي كانت 9 رمايات لتصبح 15 رماية بالأسلحة المختلفة خلال الدورة الجديدة للمهرجان موزعة حسب إمكانيات كل نادٍ.