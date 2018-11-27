«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع لخدمات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس الأول الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

وذلك بحضور ممثلي المراكز والجهات التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم في الدولة وهي: مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمركز التخصصي لتأهيل المعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات للصم، ومركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول جودة الخدمات المقدمة لتلك الفئة من المجتمع، حيث استمعت اللجنة إلى التحديات والمعوقات التي تقف أمام تمكين أصحاب الهمم ودمجهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما استمعت إلى مقترحاتهم حول تطوير تلك الخدمات.

وتناقش اللجنة هذا الموضوع، ضمن ثلاثة محاور وهي: التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات (الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية والترفيهية) لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل (الاتحادي، الحكومي والخاص).

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عزة بن سليمان مقررة اللجنة، وسعيد الرميثي، وعائشة اليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء الجاسم، ومحمد اليماحي.