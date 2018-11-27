وفد دبلوماسي فرنسي يزور موقع «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي- البيان

زار وفد من القنصلية الفرنسية في دبي برئاسة رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي، المسابقة العالمية لبناء المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية ـ الشرق الأوسط 2018) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

واستمع الوفد الزائر من مسؤولي الهيئة إلى شرح حول المسابقة التي يشارك فيها 15 فريقاً يمثلون 28 جامعة حول العالم، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأميركية.

وتستضيف دبي الدورة الثانية في عام 2020 بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي. وتبلغ الجوائز المالية للمسابقة أكثر من 20 مليون درهم للدورتين. وأشادت القنصل الفرنسي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم هذه المسابقة العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

فريق

يشار إلى أن فريق «بيتي كول» المشارك في المسابقة يضم طلاباً من جامعة بوردو، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمسطحات الخضراء في بوردو، وكلية بوردو للفنون والحرف في باريس، ونوباتك-انيف4 في فرنسا، وجامعة النجاح الوطنية من فلسطين، وجامعة أميتي في دبي. واستخدم الفريق تقنيات التبريد الطبيعي والتبريد الإشعاعي، إضافة إلى إنتاج الغذاء داخل المنزل باستخدام نظام أكوابونيك للزراعة المائية.