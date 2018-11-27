تخريج الدفعة 10 من منتسبي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس بتخريج الدفعة الـ 10 من منتسبي الخدمة الوطنية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي التي استمرت لـ 3 أشهر في مختلف مراكز التدريب.

وقدم خريجو الدفعة الـ 10 أثناء احتفالات التخريج عروضاً عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية. كما قدموا استعراضات عسكرية عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة، وسينتقل المجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من الخدمة الوطنية وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يتم فيها توزيع المجندين على الوحدات المختلفة للقوات المسلحة.

وأبرزت العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من أجله.

ففي مدينة العين، أقامت القوات المسلحة 3 احتفالات في معسكر سيح اللحمة ومعسكري تدريب المستجدين العين 1 والعين 2، حيث شهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل تخريج الدفعة الـ 10 في معسكر سيح اللحمة.

كما شهد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية التخريج في معسكر تدريب المستجدين العين 1، وتم أيضاً الاحتفال بالتخريج الثالث بمعسكر تدريب المستجدين العين 2 بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وبدأت الاحتفالات بعزف السلام الوطني، ثم تليت آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك الاستعراضات العسكرية من أمام المنصات، حيث قدم الخريجون عروضاً نالت إعجاب الحضور، بعد ذلك ألقيت كلمات قادة مراكز التدريب.

وألقى قائد مركز تدريب المستجدين العين 1 كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مضيفاً: «لقد أمضى الخريجون الفترة التدريبية المقررة في منهاج التدريب تلقوا خلالها جميع التدريبات والتمارين النظرية والعملية التي أدت إلى صقل وتهيئة المتدرب، وساهمت في تحويل حياته المدنية إلى عسكرية وأثبت الخريجون خلالها، بكل فخر واعتزاز، قدرتهم على تحمل مشاق التدريب مدركين بأن كل قطرة عرق في الميدان توفر قطرة دم في المعركة».

الدرع الواقي

وقال:«أوصى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، الجميع بكل رتبهم العسكرية بأن يظلوا الدرع الواقي للإمارات، فعلى عاتقهم مسؤولية المحافظة على التراث الوطني، وصون أرواح الناس».

وخاطب الخريجين بالقول: «أنتم الحصن المنيع لهذا الوطن حاضره ومستقبله، وإن خير ما أوصيكم به هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تحرصوا كل الحرص على طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر، ولتكن الحياة العسكرية فخركم والدفاع عن هذا الوطن أملكم، ولتكن أغلى أمانيكم التضحية بالنفس فداءً للوطن، والاحتراف العسكري شعاركم، وأن تطبقوا كل ما تعلمتموه في هذه الدورة بوحداتكم التي ستلتحقون بها، وأن تسخروا كل إمكاناتكم في خدمة وطنكم وقواتكم المسلحة».

وكرر شكره وتقديره لراعي الحفل، معاهداً الله بأن يكونوا الجند الأوفياء لهذا الوطن وقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الحفل الذي أقامته القوات المسلحة في مركز تدريب المستجدين في المنامة بإمارة عجمان بمناسبة تخريج الدفعة الـ 10 من منتسبي الخدمة الوطنية.

وألقى قائد مركز تدريب المستجدين بالمنامة كلمة، رحب فيها بالحضور والخريجين، مستعرضاً مراحل الدورة، موضحاً: «أن الخريجين أنهوا الأسابيع التدريبية المقررة، حيث اشتمل منهاج الدورة على التدريب الأساسي والمشاة والأسلحة والرماية ومهارة الميدان والجوجيتسو والرياضة البدنية والدفاع الكيميائي ومجموعة من المواضيع الوطنية والأمنية».

شكر وتقدير

وتوجه قائد مركز التدريب بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على ما قامت به من جهد كبير ومتابعة مستمرة، حتى وصل الخريجون إلى المستوى الكبير الذي هم عليه الآن، كما قدم الشكر إلى كل القيادات والجهات الأخرى المشاركة في تدريب وتأهيل الخريجين، وإلى جميع المحاضرين من خارج نطاق القوات المسلحة الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه.

ومن جانب آخر، شهد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حفل تخريج الدفعة الـ 10 في مركز تدريب ليوا بمنطقة الظفرة، والذين يمثلون كوكبة من أبناء الوطن الذين لبوا نداء الوطن للتدريب الأساسي من دورات الخدمة الوطنية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون استعراضات عسكرية لمختلف المهارات، مؤدين القسم والهتاف بحياة صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله.

وشهد حفل التخرج، عدد من ضباط القوات المسلحة، وجموع أولياء أمور الطلاب، كما تم خلال الحفل تكريم الأوائل الذين التقطت لهم الصور مع راعي الحفل.

وألقى قائد مركز التدريب بمعسكر ليوا كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، موضحاً: «أن هذا التخريج الذي يضم نخبة من أبناء الوطن من دورة الخدمة الوطنية الذين توافدوا لينالوا شرف الالتحاق بالخدمة الوطنية بحسهم الوطني وحماسهم الجلي ما هو إلا دليل قاطع على المكانة التي تحظى بها قواتنا المسلحة في قلوب وعقول أبناء الإمارات، حيث سعى المنتسبون إلى الالتحاق والانضمام لإخوانهم من أبناء الوطن الذين يؤدون الخدمة الوطنية ليتدربوا ويخدموا ويدافعوا عن وطنهم».

وتابع:«أدرك الخريجون ومنذ اليوم الأول من التحاقهم بالمركز بأنهم أمام تحد كبير أثبتوا من خلاله قدرتهم على تحمل مشاق التدريب والانصياع للأوامر والتعليمات وأثبتوا معدنهم الأصيل فكانوا عند حسن ظن الجميع وبذلوا جهداً مقدراً أوصلهم اليوم لهذا الميدان، ميدان الرجولة والأبطال، فهنيئا لهم وللوطن بهذا الجيل المقدر للمسؤولية والدفاع عن وطنه».

نخبة

وفي أبوظبي شهدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الاحتفال الذي أقامته مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بتخريج دورة جديدة من خريجات الخدمة الوطنية الـ 7 ودورة المستجدات 56، وذلك بحضور العقيد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، التي أكدت، في كلمة لها: «أن القوات المسلحة تخرج كوكبة من المجندات اللواتي عملن بإصرار للوصول إلى هذا اليوم متحليات بالتدريب العسكري وبالضبط والربط الذي اكتسبنه خلال فترة التدريب، مضيفة: إنهن يقفن أمامكم اليوم بكل فخر واعتزاز يملأهن الحماس وحب الوطن».

سعادة

عبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بالتحاق أبنائهم بدورة الخدمة الوطنية والتخرج فيها بعد اجتياز فترة التدريب، جنوداً يخدمون الوطن بفخر واعتزاز في الميدان والدفاع عنه في كل مكان وزمان.

وقال ولي الأمر سالم خليفة المنصوري: «إنه سعيد بتخريج ابنه ليخدم الوطن ويدافع عنه بالغالي والنفيس، معتبراً أن اليوم هو تتويج للمجندين بعد تدريب 4 أشهر، مشيداً بالعرض والمدربين وجهودهم في تخريج شباب يتحمل المسؤولية متأهب للدفاع عن الوطن».

ومن جانبه، توجه ولي الأمر سالم راشد آل علي بالشكر إلى الله عز وجل، ثم أولياء الأمور على فرصة الالتحاق بهذا الشرف، معرباً عن فخره بأداء هذا الواجب الوطني، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا ودولتنا الفتية.