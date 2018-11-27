«ليلة حلم رحبانية» تحتفل باليوم الوطني للإمارات

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «لبنان والإمارات، وفاء وعطاء»، أقامت قنصليّة لبنان العامة والجالية اللبنانية في دبي والإمارات الشمالية، مساء أول من أمس، حفلاً فنياً بعنوان «ليلة حلم رحبانية»، لمناسبة عيد استقلال لبنان الخامس والسبعين، واليوم الوطني السابع والأربعين للإمارات، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد.

أقيم الحفل الذي استقطب أكثر من 1800 شخص غصت بهم صالة وشرفات أوبرا دبي، تحت رعاية وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، بحضور سفير الإمارات في لبنان الدكتور حمد الشامسي، والسفير اللبناني في الإمارات فؤاد شهاب دندن، وقنصل لبنان العام في دبي والإمارات الشمالية عسّاف ضومط، إضافة إلى حشد من أبناء الجالية اللبنانية وروّاد المجتمع الثقافي والفنّي في الإمارات.

الحفل من إعداد وإنتاج غدي وأسامة الرحباني، وإخراج مروان الرحباني، وشاركت فيه الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والفنانان سيمون عبيد وإيلي خياط، ورافقتهم بالعزف أوركسترا «راديو كييف» بقيادة المايسترو

فلاديمير شايكو، مع فرقة الآلات الشرقية من لبنان.

وأعرب قنصل عام لبنان عساف ضومط، في كلمة افتتاح الحفل، عن سعادته بإقامة هذه الأمسية الجامعة احتفالاً بمناسبتين عزيزتين، استقلال لبنان الـ75 واليوم الوطني للإمارات الـ47، مؤكداً الحب الكبير الذي يكنه لبنان للإمارات، وقدم هذا الحفل كعربون على هذه المحبة.

وتفاعل الجمهور الكبير مع «ليلة الحلم الرحبانية» التي عادت بهم بالذكرى إلى الماضي الجميل، عبر استعراض أروع ما أنتجته المدرسة الرَّحبانيّة من أعمال فنيّة وغنائيّة، بما فيها الأناشيد الوطنيّة والأغاني الشعبيّة والكلاسيكيّة والوجدانيّة والعاطفيّة مع الالتزام بالتطوّر التقني والتجديدي.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني للإمارات ثم النشيد الوطني اللبناني، اللذين أدّتهما جوقة منشدين، وبعد مداخلة أدبية ترحيبية لغدي الرحباني، استهلّ الفصل الأول من «ليلة حلم رحبانية» بتحية إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، من خلال أغنية «قصرك لامع» التي أدّتها المجموعة مع خلفيات ومؤثرات خاصة.