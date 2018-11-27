اللجنة المنظمة لاحتفال اليوم الوطني تستعد لاستقبال 22 ألف شخص

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.. تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات» أمس الاثنين، عن إطلاق تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47، حيث يستقبل الحفل 22 ألف شخص للاحتفاء بـ«عام زايد» ومئة عام من الحكمة والعطاء، مشيرة إلى أن جمهور الحفل على موعد مع عرض استثنائي غير مسبوق تستخدم فيه أحدث التقنيات التكنولوجية والمؤثرات الصوتية والضوئية.

وقال عبدالله القبيسي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي لليوم الوطني في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس عقبه جولة للصحفيين في استاد محمد بن زايد: «إن الحفل المقررة إقامته في مدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر المقبل، من المتوقع أن يشهد الجمهور خلاله عرضاً حياً استثنائياً لا يضاهى، من شأنه إبهار الحضور باستخدام أحدث التقنيات».

وأضاف أن «الاحتفال يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن المتوقع حضور أكثر من 22 ألف شخص من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والزوار».

وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يقدم عرضاً استثنائياً يصطحب الجمهور في رحلة مصورة للتعرف إلى تاريخ وإرث زايد، ورؤيته الحكيمة التي أرست دعائم النهضة والنجاح والتقدم لدولة الإمارات منذ 47 عاماً مضت، والوقوف على مناقب المغفور له وكيف قاد شعبه لتأسيس دولة الإمارات التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث جرى تصميم الحفل لتقديم عروض حية مبهرة».

وأكد أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على تذاكر العرض التي تحدد سعرها بـ 60 درهماً إماراتياً، وإذا زاد العدد على خمسة أفراد يكون سعر التذكرة (50 درهماً فقط)، مشيراً إلى أن التذاكر متوفرة على الموقع الإلكتروني www.uaenationalday.ae أو من خلال الاتصال على (Ticketmaster) 80086823.

عروض فريدة

وقال نيل ليفت مدير الإنتاج للعرض الرئيس: «إن أهم شيء نبحث عنه هو العرض على خشبة المسرح التي تحتضن مزيجاً من الرواية التاريخية والأداء الاستعراضي بالاحتفال باليوم الوطني وأكثر من 1000 فنان وفنانة استعراضيين يشاركون في العرض الحي على مدار 50 دقيقة من بدء الحفل.

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قال نيل ليفت مدير الإنتاج للعرض الرئيس: «يشارك 20 فناناً وفنانة من الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في الحفل الكبير، وذلك لأداء مقطوعات الموسيقى العربية على أنغام الأوركسترا الملكية (الفينوهارومنيكا).