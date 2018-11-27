«الأوراق المالية» تحتفي بروح الاتحاد والقيادة الحكيمة للدولة

المصدر: دبي - البيان

نظمت «هيئة الأوراق المالية والسلع» احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة، وشارك فيها موظفو الهيئة في كل من أبوظبي ودبي. وقد تم تزيين مكاتب الهيئة في أبوظبي ودبي بالأعلام واللافتات التي تحمل صور شعار روح الاتحاد والقيادة الحكيمة للدولة، كما ارتدى الموظفون أوشحة الاحتفال باليوم الوطني، كذلك تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقات الثقافية التراثية، وتوزيع جوائز وهدايا تذكارية احتفالاً بهذه المناسبة الغالية.

وافتتح د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة الحفل بكلمة نوّه فيها بإنجازات الاتحاد ومكتسباته خلال الأعوام التي مضت من عمر الاتحاد، وأشاد في كلمته بالدور العظيم للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد، وجمع شمل الإمارات في دولة واحدة حتى صارت تحتل مكانة رائدة في صدارة دول العالم.

كما توجه الرئيس التنفيذي للهيئة بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار د. الزعابي في كلمته بجهود القيادة الحكيمة للدولة في تنمية الإنسان وبناء قدراته، ودعم الكوادر البشرية المواطنة، والنهوض بقطاع الأوراق المالية، مما انعكس إيجاباً على هذا القطاع، وساهم في جعله يسير بخطى واثقة نحو المزيد من التقدم والنمو، كما طالب موظفي الهيئة بالمزيد من العمل والعطاء لإنجاح مبادرات الهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، وأكد أهمية الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة من أجل رفع راية الوطن عالية خفاقة.