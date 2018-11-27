جميلة المهيري: العرض خلاصة برامج وإبداعات «عام زايد»

المصدر: دبي - غسان خروب

أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن عرض «أسطورة الأب» شكّل الخلاصة من كافة برامج وإبداعات عام زايد التي اعتمدتها الوزارة. وقالت في حديثها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد العرض: «إن اختيار عنوان العرض، جاء مستوحى من طبيعة أسطورة الإمارات».

وأضافت: «العرض هو ملحمة استلهمت من رؤية زايد الخير، بالمحافظة على التقاليد والموروث الثقافي والهوية الوطنية، ومن جهة أخرى، الاندماج والاحتكاك مع الثقافات الأخرى في الموسيقى والفنون والإبداع». وأشارت إلى أن العمل جاء نتيجة لحملة أطلقتها وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي، تحت عنوان «روائع».

وقالت: «تم إطلاق برنامج «روائع» بغرض اكتشاف إبداعات الطلبة في مجال الفنون، وعملت الوزارة على تنميتها؛ من خلال إخضاعهم لورش تدريبية تولى الإشراف عليها المخرج فرانكو دراغون، والذي ساهم في تشجيعهم على العمل الجماعي، وتنمية كافة المهارات التي نتطلع إلى وجودها في طلبتنا الذين استطاعوا خلال هذا العرض من الاحتكاك مع أصحاب الخبرة في العمل المسرحي». وعبرت معاليها عن أملها بأن تشكل هذه التجربة أساساً لصقل مهارات الطلبة الإبداعية.

وأضافت: «عرض «أسطورة الأب» فيه انتقال بين الماضي الجميل الذي تتميز به دولتنا، وحاضرها والمستقبل الذي نطمح إليه، ومن خلاله نؤكد أهمية الموروث الحضاري والثقافي الذي تعمل الوزارة على غرسه في نفوس الطلبة من خلال هذا الاستعراض».