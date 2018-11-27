الدائرة الخاصة لرئيس الدولة تحتفي بفعاليات تعزز روح الولاء

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت الدائرة الخاصة لرئيس الدولة باليوم الوطني الـ47 للدولة، وذلك في مقر الدائرة في أبوظبي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني للدولة وبعد ذلك تمت تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، كما تضمن الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة التي تعكس روح الولاء والانتماء للوطن، بمشاركة موظفي الدائرة والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي وعدد من طلاب المدارس.

ويأتي الاحتفال ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47 لمسيرة الاتحاد التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون حكام الإمارات، رحمهم الله، وتجسيداً لنهج التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.