«خليفة سات» حاضر في احتفالات جامعة زايد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أسرة جامعة زايد احتفالية حاشدة في فرعها بأبوظبي ابتهاجاً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدها الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، بحضور الدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتضمنت الفعاليات معرضاً مشاركاً للخط العربي والرسم للفنان خالد الدرمكي، وعرض فيلم وصور تذكارية من حياة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وركناً حول التعاون الإماراتي- الياباني ممثلاً في «خليفة سات»، أول قمر صناعي تم تصنيعه في الدولة بالكامل، بأيدي مهندسين إماراتيين، وتم إطلاقه من المحطة الأرضية في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان يوم 29 أكتوبر الماضي.

وازدان أرجاء الحرم الجامعي بأعلام الدولة، فيما انتشرت الفعاليات في كل أنحائه، بعضها أعدها الطلبة من خلال مجالسهم بهدف تعزيز الروح الوطنية وحب المبادرة، والبعض الآخر شاركت به الجهات المحلية مثل فرقة الموسيقى العسكرية لشرطة أبوظبي والفرق الفولكلورية.

واستهلت الاحتفالية في الساحة المركزية «الكورتيارد» بالنشيد الوطني ثم أداء القَسَم، ثم انطلقت عروض فولكلورية للفرقة الحربية شملت أهازيج وقصائد نبطية وأغاني حماسية مصحوبة برقصات تراثية.

وفي مبنى الطالبات، تضمنت الفعاليات أيضاً أنشطة مختلفة توزعت على أركان منتشرة بالصالة المركزية، حيث استعرضت الطالبات جوانب من التراث الشعبي المحلي.

أما في مبنى الطلاب فتوزعت الفعاليات بين تجسيد للصورة التراثية لتقاليد «المجلس» في البيت الإماراتي إلى جانب القهوة الشعبية والأكلات الشعبية.