جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تناقش قيادة ونجاح الشباب

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية اللقاء الحواري الشبابي تحت شعار «القيادة والنجاح» بقاعة المؤتمرات في منطقة الظيت، الذي يأتي ضمن أجندة اللقاءات المباشرة مع المسؤولين ضمن مبادرة «منصة المؤثرين» لفئة الشباب.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة القضاء في رأس الخيمة، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، لهم البصمة الواضحة على تنشئة أبناء الإمارات وتأسيسهـم على أسس وثوابت رسخت صورة دولة الإمــارات في الداخل والخارج باعتبارها عنــواناً للتقدم والازدهار.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيــراً بفئة الشباب لصقل مهاراتهم وتوفيــر البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتــكار والإسهام في تنمية الوطن، كونهــم المحرك الرئيس للمجتمعات، حيث يعدّون من أولويات القيادة الرشيدة، لافــتاً إلى أن الشبــاب عليهــم دور كبير في خدمة وطنهم والدفاع عنه، واستثمــار جهودهم وطاقاتهم في خدمة المجتمع.

المركز الأول

وقال الخاطري إن الشعب الإماراتي نهل من مدرسة وإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القيم والأخلاق وتحدي الصعاب وصولاً للمركز الأول، كنهج وطنــي نسير عليــه، لافتاً إلى أن إحدى زيارات المغفور له كانــت لمنطقة الحمرانية برأس الخيمة، قدمــنا للجلــوس بجانبه وكانت أعمار هذا الجيل لا تتخطى الخمسة أعوام، حيث حرص الشيخ زايد على جلوسنا بجانبه وإطعامنا بيده كأول دروس الحكمة التي تعلمناها منه.