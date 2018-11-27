مناقشة المهارات المهنية للعاملين مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع الملتقى السابع للمؤسسات غير الحكومية تحت عنوان: «الصحة النفسية والمهارات المهنية للعاملين مع أصحاب الهمم»، بمركز التنمية الاجتماعية في جميرا التابع للوزارة، وبمشاركة واسعة من مسؤولي رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومديري المراكز والمؤسسات ذات الصلة.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن حكومة دولة الإمارات حين أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضعنا في نصب أعيننا تحقيق المشاركة الفاعلة وإيجاد الفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لأصحاب الهمم ولأسرهم.

وأضافت: ينبغي على الجميع أن يعي دوره، وأن يقدم ما يجب من أجل مجتمع يتّسع للجميع برحابة وإيجابية، لافتة إلى جهود كبيرة تبذلها مراكز ومؤسسات أصحاب الهمم غير الحكومية، من منطلق أن أصحاب الهمم أمانة المجتمع، ورعايتهم وتمكينهم مسؤولية الجميع.

وتضمنت أوراق العمل المقدمة في الملتقي جلسة «المعايير الدولية للمهارات المهنية للعاملين مع أصحاب الهمم» للدكتورة والخبيرة في التربية الخاصة حنان الجوهر، مدير مركز الغد لتأهيل أصحاب الهمم، التي استهدفت الكادر الفني على مستوى المراكز والمؤسسات، إضافة إلى ورقة عمل عن «التنمر» التي قدمها محمود الشايب المتخصص الفني لشؤون الرعاية الاجتماعية بإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، موجّهة إلى الكادر الإداري والفني للمدارس والمراكز.

واشتمل الملتقى كذلك على فقرة أخرى تحت عنوان «متلازمة إيرلين» التي قدمتها الأستاذة منى كاظم استشارية صعوبات التعلم والتربية الخاصة.