دائرة القضاء في أبوظبي تنظم «غرس زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع عام زايد 2018، لتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات، التي تسلط الضوء على إرث وقيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى رأسها فعالية «غرس زايد»، تتضمن العديد من المناشط، من بينها ركن «زايد في قلوبنا» لعرض مقولات مسجلة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بما يتيح الاستماع إلى تلك الأقوال عبر التقنيات الحديثة ومشاهدة مجموعة متنوعة من الصور.

وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني لهذا العام، تكتسب زخماً خاصاً لتزامنها مع الاحتفاء بعام زايد، وفي هذا الإطار حرصت دائرة القضاء على تضمين مشاركتها فعاليات «غرس زايد»، للاحتفاء بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما تركه من إرث إنساني وقيم نبيلة ترسخت في نفوس أبناء الوطن، إلى جانب إنجازات شملت جميع مناحي الحياة.

وأكد حرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على مواصلة مسيرة التميز.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، أن فعالية «غرس زايد» تتضمن التعريف بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم منظومة القضاء.