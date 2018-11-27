المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

نظّمَ المكتب الإعلامي لحكومة دبي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي وبمشاركة جميع العاملين في المكتب، وكل من نادي دبي للصحافة، وبراند دبي التابعين له.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات مختلف مؤسسات ودوائر حكومة دبي بذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عاماً إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسين، بما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.