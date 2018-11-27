«الاتحادية للجمارك» تؤكد روح الولاء للقيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت الهيئة الاتحادية للجمارك باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، في إطار احتفالات الدولة بمرور 47 عاماً على قيام دولة الاتحاد، وتأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة.

وتقدم علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى، وأولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، الأمن والأمان والتقدم على المستويات كافة.

وأضاف: «في اليوم الوطني الـ47 نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام، ونؤكد أننا ماضون في طريق المجد خلف قيادتنا، نبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن، ونرسخ قيمه الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وقال: «إن النهضة التي تعيشها دولة الإمارات حالياً تعكس عظمة مؤسسيها وقادتها، في التخطيط والبناء وعمق الرؤية المستقبلية، كما تعكس عزيمة وصلابة أبنائها، فمن صحراء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بنى الشيخ زايد، وإخوانه من الآباء المؤسسين، صرحاً حضارياً، أعمدته الوحدة، وأركانه العدالة والسعادة والرفاهية للجميع، ومداده الخير والتميز، ولبناته التكنولوجيا والأنظمة الذكية».

وأوضح أن اليوم الوطني السابع والأربعين، يأتي وقد بلغت الإمارات عنان السماء بإطلاقها «خليفة سات» أول قمر اصطناعي بأيد إماراتية 100%، وذلك بعد أن شيدت حضارة عصرية على الأرض، في رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الطموح الإماراتي لا تحده حدود، ولا يعرف عوائق الزمان والمكان، وأن أبناء الإمارات ماضون خلف قيادتهم نحو الريادة بكل عزيمة واقتدار.

وبهذه المناسبة، قال محمد جمعة بو عصيبة، مدير عام الهيئة، إن مسيرة دولة الاتحاد تمثل نموذجاً إنسانياً وحضارياً في البناء والعطاء والتلاحم بين القيادة والشعب، مؤكداً أن الآباء المؤسسين بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نجحوا في بناء دولة عصرية تقوم على الإنسان وتعمل من أجل رفاهيته وسعادته.