راشد النعيمي يشهد احتفال بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان احتفال الدائرة باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، وذلك بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذيين وعدد من المسؤولين والموظفين.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة «إننا نفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً لإمارات طموحة اجتمعت لتكون اتحاداً شامخاً يقدم يوماً بعد يوم أروع نماذج العطاء والتميز».

وأضاف «نجدد كل عام في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا الولاء للقادة الأوائل الذين قدموا لنا أروع نماذج البذل والعطاء وأوصلتنا رؤيتهم الثاقبة لما نحن فيه اليوم من سلام وأمن ورخاء».

وأوضح أن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية بينما علمنا الشامخ يحلق عالياً خفاقاً أبياً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية وأبناؤنا يقدمون صورة مشرقة للخير المتجذر فيهم يعكس الرقي والرفعة والابتكار في سجلنا العريق.

وتابع «نتذكر اليوم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخاه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما اللذين أرسيا القواعد واجتمعا مع إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ليتخذوا قراراً تاريخياً وحاسماً بتشييد صرح الاتحاد على أسس وقواعد راسخة لتعزيز التنمية المستدامة وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً، لتكون رؤيتهم الحكيمة حاضراً مشرقاً كريماً نعيشه اليوم ونحن نتقلد أعلى مراكز المجد والريادة».

وبين أن المشاركة اللافتة في الاحتفال من القيادات والموظفين والعاملين بالدائرة كافة توضح المحبة والولاء والمكانة العزيزة للوطن الغالي، داعياً أن يعيد الله هذه المناسبات الوطنية وبلادنا في خير وسعادة وأن يديم الله علينا نعمة القيادة الرشيدة والأمن والأمان.